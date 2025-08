Il direttore sportivo della Roma, Frederic Massara, è al lavoro per regalare a Gian Piero Gasperini un nuovo rinforzo nel reparto offensivo e uno dei nomi più caldi, oltre a Claudio Echeverri del Manchester City, è Fabio Silva. Come riportato da Gianluca Di Marzio, la trattativa per l'attaccante portoghese è complicata: il Wolverhampton è disposto a cedere il calciatore soltanto a titolo definitivo. Inoltre la Roma non può arrivare alla cifra richiesta dal club inglese.

(gianlucadimarzio.com)

