La Roma si muove per Echeverri. Secondo quanto riferito da Paolo Assogna ai microfoni di Manà Manà Sport Roma, sarebbe in partenza un intermediario per Londra proprio per portare avanti l'operazione che porterebbe l'argentino in giallorosso. Rimane il nodo economico: il club inglese chiede una cifra elevata anche per l'operazione in prestito, ma va registrata l'apertura del Manchester City.

(Manà Manà Sport Roma)