Calciomercato Roma, riflessioni in corso su Echeverri: i giallorossi valutano il prestito secco

L'inizio del campionato si avvicina e la Roma è molto attiva sul mercato. Tra le priorità del direttore sportivo Frederic Massara c'è l'attacco, dato che Gian Piero Gasperini si aspetta almeno un nuovo acquisto. Nella lista dei desideri c'è Claudio Echeverri, talento classe 2006 del Manchester City. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del quotidiano, la società capitolina potrebbe cambiare le carte in tavola per il calciatore argentino e sarebbero in corso delle riflessioni sulla possibilità di acquistarlo in prestito secco. Al momento i Citizens non hanno mai aperto all'inserimento del riscatto, ma la situazione potrebbe cambiare in caso di affare sulla base di un prestito fino al 30 giugno 2026.

(Il Tempo)