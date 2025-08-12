Rebus attacco

IL TEMPO (F. BIAFORA) - L'inizio del campionato si avvicina sempre di più. Nonostante i tanti sforzi sul mercato con la ghigliottina del Fair Play Finanziario ben presente sopra la testa, alla Roma manca ancora un colpo per accontentare le richieste di Gasperini. Nel corso della finestra di trasferimenti sono arrivati infatti un difensore, un esterno, un centrocampista e un'alternativa di livello al centravanti, mentre manca ancora un altro innesto nel reparto offensivo rispetto ai piani di inizio estate. II tecnico lo ha chiesto a più riprese durante e questo è stato anche il tema principale del faccia a faccia avuto con Ryan Friedkin, Ranieri e Massara a Liverpool, con l'ex Atalanta che è rimasto soddisfatto di quanto garantitogli dalla proprietà. Non solo riguardo alla costruzione della squadra attuale, ma anche per quella del futuro.

Gasp ha ribadito alla dirigenza che serve un calciatore di livello in quella casella, occupata a rotazione nell'ultima stagione da El Shaarawy, Baldanzi, Pellegrini, Shomurodov, Saelemaekers e Pisilli, segno della mancanza di una certezza. Non basta quindi un'aggiunta ad allungare le rotazioni, lì servirebbe un acquisto «sostanzioso». Nelle ultime settimane sono stati tanti i nomi seguiti a Trigoria e una valanga sono quelli offerti, anche se Echeverri (riflessioni in corso sulla possibilità di chiederlo in prestito secco al City) e Fabio Silva, che il Wolverhampton non libera se non a titolo definitivo, sono stati quelli trattati con più convinzione, con il portoghese che trova l'ampio gradimento dell'allenatore. Il compito sarebbe reso più facile da qualche cessione (continuano i sondaggi dalla Spagna per Kumbulla), con Massara che aspetta i saldi della Premier per trovare il jolly. Uno dei tanti nomi proposti è quello di Sancho, che ha un solo anno di contratto con il Manchester United: la Roma si è informata sui costi, che al momento vengono considerati estremamente difficili da pareggiare, con un'operazione complessiva ad oggi non possibile. Più avanti il suo prezzo, come quello di tanti altri esuberi, magari scenderà e si faranno altre considerazioni.

Per quanto riguarda le altre trattative vanno avanti i lavori per cercare di chiudere l'affare Ziolkowski con il Legia Varsavia, che ha rifiutato l'offerta ufficiale recapitata dalla società dei Friedkin. I polacchi in particolare chiedono un ulteriore sforzo sulla percentuale di futura rivendita da garantire nell'accordo. I colloqui non si sono affatto fermati; anzi, proseguono con fiducia. Per il centrocampo è emerso il nome di Florentino, che il Benfica valuta 25 milioni. Massara lo stima e lo avrebbe preso già al Milan, ma per ora, sebbene piaccia, non ci sono offerte all'orizzonte. Va registrato anche l'interesse dell'Everton per il calciatore.