Calciomercato Roma: pronto un contratto di 5 anni da 4.5 milioni a salire per Sancho. Da definire bonus e commissioni

Aria di rivoluzione e una seconda metà di agosto che si preannuncia bollente. Dopo lo stop improvviso alla cessione di Manu Koné all’Inter, i Friedkin stanno provando a far felice Gian Piero Gasperini. Che ha chiesto almeno due rinforzi offensivi per completare la campagna acquisti. [...] Il Manchester United ha già accettato l’offerta da 23 milioni della Roma per Jadon Sancho e anche il giocatore ha messo i giallorossi in cima alla lista dopo una chiacchierata avuta proprio con Gasperini nei giorni scorsi. Cosa manca? In primis i dettagli relativi ai bonus del contratto di Sancho. L’inglese ha deciso di ridursi lo stipendio spalmandolo su un rapporto quinquennale da 4,5 milioni più bonus a salire. Poi c’è il discorso commissioni legato ai suoi agenti. Tra oggi e domani la Roma cercherà di sbrogliare la matassa. [...]

(gazzetta.it)

