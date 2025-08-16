Calciomercato Roma: Bailey, da definire gli ultimi dettagli. Il giocatore attende l'ok per viaggiare in Italia

16/08/2025 alle 10:05.
Leon Bailey è sempre più vicino alla Roma. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto su X, oggi sono previsti nuovi contatti fra le parti per definire gli ultimi dettagli. Il calciatore è in attesa del via libera dei due club per viaggiare in Italia e iniziare la sua nuova avventura in giallorosso.