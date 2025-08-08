Calciomercato Roma: piace Philogene dell'Ipswich Town

Gian Piero Gasperini spinge per avere una nuova ala sinistra di piede destro e, come riportato dai giornalisti Giuseppe Lomonaco e Filippo Biafora nel corso della trasmissione dell'emittente radiofonica, il nuovo nome attenzionato dalla Roma è Jaden Philogene dell'Ipswich Town. L'esterno inglese classe 2002 piace alla società giallorossa, ma si tratta di un semplice interesse in seguito al muro del Manchester City per Claudio Echeverri. Al momento, quindi, non c'è alcuna trattativa.

(Radio Manà Manà Sport Roma)