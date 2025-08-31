Calciomercato Roma: per Gimenez offerta anche dalla Premier

Santiago Gimenez in uscita dal Milan. Tra i nomi accostati alla Roma sul mercato per completare l'attacco c'è anche quello del calciatore messicano: con il Milan sono in corso i contatti per un possibile scambio di prestiti con Artem Dovbyk. Ma, come fa sapere la giornalista di calciomercato.it Eleonora Trotta, Gimenez ha ricevuto un'offerta anche dalla Premier League.