Calciomercato Roma: previsti nuovi contatti con il Milan per Dovbyk, serve un'accelerazione sul fronte rossonero

Artem Dovbyk continua ad aspettare il Milan. Il centravanti ucraino è in attesa di capire se si sbloccherà la trattativa con i rossoneri. Nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti tra le parti, con il Milan però impegnato in diverse operazioni. Servirà dunque un'accelerazione per chiudere l'operazione e vedere Dovbyk agli ordini di Allegri. Lo riporta Matteo Moretto nel video pubblicato su YouTube sul canale di Fabrizio Romano.