Calciomercato Roma: sondaggio per Malacia con il Manchester United. Interessa anche al Besiktas

Nono solo Jadon Sancho. La Roma, infatti, sta tentando anche il colpo Tyrell Malacia dal Manchester United. I giallorossi, in caso di addio di Salah-Eddine, si vorrebbero tutelare con un nuovo terzino sinistro e hanno chiesto ai Red Devils il terzino olandese classe 1999. Sulle tracce dell'ex Feyenoord, c'è anche il Besiktas.
??? EXCL: AS Roma make contact for Tyrell Malacia as left back option.
During talks with Man United for Sancho (no green light yet from Jadon), AS Roma also ask for Malacia deal conditions.
Tyrell, keen on the move; Besiktas also interested in the Dutch left back. pic.twitter.com/GRa230BsDH
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 17, 2025