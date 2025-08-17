Calciomercato Roma: sondaggio per Malacia con il Manchester United. Interessa anche al Besiktas

17/08/2025 alle 12:18.
tyrell-malacia

Nono solo Jadon Sancho. La Roma, infatti, sta tentando anche il colpo Tyrell Malacia dal Manchester United. I giallorossi, in caso di addio di Salah-Eddine, si vorrebbero tutelare con un nuovo terzino sinistro e hanno chiesto ai Red Devils il terzino olandese classe 1999. Sulle tracce dell'ex Feyenoord, c'è anche il Besiktas.

 