Calciomercato Roma, non solo Ndicka: il Neom punta anche Pavard. Contatti con l'agente del giocatore e pronta l'offerta all'Inter

Il NEOM, club della Saudi Pro League e prossimo avversario della Roma in amichevole (domani alle 17 il match), è alla ricerca di un nuovo difensore centrale e continua a guardare in Serie A. Dopo aver mostrato interesse nei confronti di Evan Ndicka (come anticipato dalla nostra redazione), il club arabo sta spingendo tanto per acquistare Benjamin Pavard dell'Inter. Come riportato da Fabrizio Romano, la società è già in contatto con l'agente del calciatore francese ed è pronta a presentare un'offerta ai nerazzurri, ma tutto passa per la decisione del giocatore.