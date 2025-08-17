Calciomercato Roma: nessun passo concreto per Gosens. L'esterno resta alla Fiorentina

La Roma è alla ricerca di un nuovo esterno sinistro e nelle ultime ore è spuntato il nome di Tyrell Malacia del Manchester United. Nella lista dei giallorossi c'è da tempo anche Robin Gosens della Fiorentina, il quale ha lavorato per molti anni a Bergamo con Gian Piero Gasperini. Come riportato dal giornalista Alessio Lento di calciomercato.it, ad oggi il club capitolino non ha mosso passi concreti per il calciatore tedesco. La Viola ha rifiutato due offerte dall'Atalanta (14 e 15 milioni di euro) e la Dea ha deciso di virare e chiudere per l'ex Roma Nicola Zalewski, che lascerà l'Inter a titolo definitivo per 17 milioni.

Retroscena #Atalanta: dopo due offerte respinte dalla #Fiorentina per #Gosens, da 14 e 15 mln €, hanno deciso di puntare le loro attenzioni su #Zalewski dell’#Inter @calciomercatoit Nessun passo concreto della #Roma sul ??, fino ad oggi #calciomercato https://t.co/kKcRDvj4iQ — Alessio Lento (@alessio_lento) August 17, 2025

Come riportato da Gianluca Di Marzio, Robin Gosens resta alla Fiorentina. La Viola ha declinato le offerte dell'Atalanta e l'esterno tedesco è pronto a vestire la maglia del club toscano anche nella stagione 2025/26.

(gianlucadimarzio.com)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE