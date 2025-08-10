Calciomercato Roma: interesse per Franculino Djú del Midtjylland. Su di lui anche Lipsia ed Everton

Nome nuovo per il reparto offensivo della Roma. Come scrive Matteo Moretto, infatti, i giallorossi hanno messo gli occhi su Franculino Djú, ala sinistra classe 2004 del Midtjylland. Il calciatore guineense, cresciuto nel settore giovanile del Benfica, ha una valutazione intorno ai 20 milioni di euro e in questa stagione ha già messo a segno 6 gol in 4 partite nel campionato danese. Su di lui anche Lipsia ed Everton.