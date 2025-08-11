Calciomercato Roma: Inter pronta a virare su Sancho in caso di fumata nera per Lookman

La Roma è alla ricerca di una nuova ala sinistra e l'ultima idea è Jadon Sancho del Manchester United. L'attaccante inglese ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2026 e potrebbe lasciare i Red Devils per 20 milioni di euro, ma sulle sue tracce c'è anche l'Inter. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del quotidiano, il classe 2000 è l'alternativa ad Ademola Lookman: l'affare con l'Atalanta è in una fase di stallo totale e la Beneamata sarebbe pronta a virare proprio su Sancho, il quale dovrebbe abbassarsi l'ingaggio fino a 6 milioni netti. Nella lista dell'Inter sono presenti anche Karim Adeyemi del Borussia Dortmund e Christopher Nkunku del Chelsea.

(gasport)