Calciomercato Roma: Gasperini spinge per Sancho, ma i costi sono molto alti

Richiesta a sorpresa, anche per la proprietà giallorossa, di Gian Piero Gasperini: il tecnico della Roma vuole Sancho. Secondo quanto riferito da Marco Giordano su X, l'allenatore romanista vuole fortemente l'esterno, anche a costo di far mettere mano al portafoglio, con Massara invece più intenzionato ad andare avanti con il prestito di Echeverri. Il problema, però, è il costo dell'operazione: fra cartellino e ingaggio lordo si parla di 80/90 milioni di euro.
La Roma su Sancho. La trattativa con la Juve è tramontata causa il mancato addio di Nico Gonzalez.
