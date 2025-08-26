LIVE - Calciomercato Roma: resta l'ostacolo agente per Sancho in giallorosso. Anche lo United irritato dall'entourage del giocatore

Prosegue la telenovela Jadon Sancho. A pochi giorni dalla fine del mercato, Massara è volato a Londra per incontrare l'agente del giocatore del Manchester United e di George per provare a chiudere uno dei due colpi. Qui i principali aggiornamenti:

10:37 - Come scrive Alfredo Pedullà, il problema tra Sancho e la Roma resta l'agente del giocatore. Una situazione che ha irritato anche il Manchester United, che farà scattare l’opzione unilaterale di rinnovo (scadenza 2027) per smontare i piani dell’agente, che aveva pensato di portare Sancho a parametro zero per avere un ingaggio migliore.

10:18 - Su Sancho sembra tornato forte il Besiktas. I turchi hanno anche il tempo dalla loro parte, potendo sfruttare una finestra di mercato aperta fino al 12 settembre. Il Besiktas ha già raggiunto un accordo con il Manchester United, tutto dipende ora dalla decisione di Sancho. Se l'esterno darà il via libera, l'affare potrebbe essere concluso rapidamente.

