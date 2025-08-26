Calciomercato Roma, contatti con il Chelsea per George: i Blues preferiscono una cessione a titolo definitivo

Il nome forte delle ultime ore in casa Roma è quello di Tyrique George. Il club giallorosso ha aperto i contatti con il Chelsea per l'esterno offensivo classe 2006: i Blues preferirebbero una cessione a titolo definitivo con una significativa percentuale sulla rivendita, e nelle prossime ore potranno esserci aggiornamenti, dal momento che la dirigenza capitolina sta intensificando i contatti sia con i londinesi che con il giocatore. Lo riporta Fabrizio Romano, che aggiunge anche come non ci siano cambiamenti invece sul fronte Jadon Sancho.

??? AS Roma and Chelsea will be in direct talks for Tyrique George on Tuesday. Chelsea favour permanent move with heavy sell-on clause as Roma are in talks with both club and player side. Still no changes on Jadon Sancho stance at this stage of the window. pic.twitter.com/GpRcLVLnA5 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 25, 2025