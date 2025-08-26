Calciomercato Roma, contatti con il Chelsea per George: i Blues preferiscono una cessione a titolo definitivo

26/08/2025 alle 08:00.
tyrique-george-2

Il nome forte delle ultime ore in casa Roma è quello di Tyrique George. Il club giallorosso ha aperto i contatti con il Chelsea per l'esterno offensivo classe 2006: i Blues preferirebbero una cessione a titolo definitivo con una significativa percentuale sulla rivendita, e nelle prossime ore potranno esserci aggiornamenti, dal momento che la dirigenza capitolina sta intensificando i contatti sia con i londinesi che con il giocatore. Lo riporta Fabrizio Romano, che aggiunge anche come non ci siano cambiamenti invece sul fronte Jadon Sancho.