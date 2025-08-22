Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: offerta del West Ham per Magassa

Frederic Massara, direttore sportivo della Roma, è al lavoro per regalare a Gian Piero Gasperini gli ultimi rinforzi prima della chiusura della finestra estiva di calciomercato e tra i vari nomi presenti nella lista dei desideri c'è anche Soungoutou Magassa del Monaco. Come rivelato dal tabloid britannico, il West Ham sta facendo sul serio per il centrocampista francese e ha già presentato un'offerta ufficiale al club transalpino. Gli Hammers sono alla ricerca del sostituito di Edson Alvarez (pronto a raggiungere José Mourinho al Fenerbahce) e stanno spingendo proprio per Magassa.

(theguardian.com)

