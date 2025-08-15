Calciomercato Roma, non solo i giallorossi su Magassa. Il ds del Monaco: "Vari club interessati, dobbiamo valutare"

La redazione de LAROMA24.IT ha contattato in esclusiva Carlos Avina Ibarrola, direttore sportivo del Monaco, per avere aggiornamenti sulla situazione di Soungoutou Magassa, centrocampista transalpino classe 2003, secondo alcune indiscrezioni sul taccuino di Ricky Massara e che potrebbe sostituire in mediana Manu Koné, qualora si definisse l'operazione in uscita con l'Inter.

Queste le parole del dirigente del club monegasco: "Magassa è un giocatore importante per noi, che ha un grande potenziale. Ora, come capirete, è un momento particolare per parlare di eventuali mosse di mercato. Quello che posso dire è che ci sono vari club interessati a lui e ora dobbiamo valutare bene cosa fare".

LR24