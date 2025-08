Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: all-in del Lipsia su Fabio Silva, è l'obiettivo principale per sostituire Sesko

La cessione di Benjamin Sesko è ormai imminente (lotta a due tra Manchester United e Newcastle) e il Lipsia è alla ricerca del suo sostituto. Come riportato dal giornalista Rudy Galetti di Team Talk, la società tedesca ha deciso di fare all-in su Fabio Silva per rimpiazzare il centravanti sloveno e sta cercando di battere la concorrenza di altri club di Bundesliga (Borussia Dortmund in primis). L'attaccante portoghese del Wolverhampton è uno degli obiettivi di mercato della Roma, con il direttore sportivo Frederic Massara al lavoro per rinforzare il reparto offensivo dei giallorossi.

?? EXCL | RB Leipzig have decided to go all in for Fabio Silva after Sesko’s departure, trying to beat the competition from other ?? clubs

The Slovenian striker's exit is now IMMINENT. ?? pic.twitter.com/JsIwBHfObz

— Rudy Galetti (@RudyGaletti) August 6, 2025