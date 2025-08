Calciomercato Roma, duello con il Dortmund per Fabio Silva: il giocatore ha scelto i giallorossi, i tedeschi offrono di più

Prosegue il pressing della Roma per Fabio Silva. Stando a quanto riporta l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, l'attaccante portoghese di proprietà del Wolverhampton ha scelto i giallorossi e avrebbe già avuto più di un contatto con il tecnico Gian Piero Gasperini. Sulla strada che porta al giocatore, però, è sorto come ostacolo il Borussia Dortmund.

Il club tedesco, infatti, ha messo sul piatto un'offerta economicamente superiore sia per il cartellino che per l'ingaggio del giocatore. Nonostante questo, la volontà di Fabio Silva resta chiara e l'attaccante sta spingendo con il suo club per favorire la destinazione capitolina. La trattativa prosegue, con la Roma che fa leva sulla preferenza del portoghese per superare la concorrenza del Dortmund.

(gianlucadimarzio.com)

VAI ALLA NEWS