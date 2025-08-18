Calciomercato Roma, dalla Spagna: sfuma l'obiettivo Sancho, è a un passo dal Besiktas

Jadon Sancho è a un passo dal trasferirsi al Besiktas. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, il club turco ha raggiunto un accordo di massima con il Manchester United e sta definendo gli ultimi dettagli con il giocatore. L'annuncio ufficiale potrebbe arrivare già in settimana, dato che il tecnico dei Red Devils, Rúben Amorim, non conta sull'esterno inglese, a cui resta un solo anno di contratto.

Sulle tracce del giocatore c'erano stati anche due club italiani. La Roma e la Juventus avevano infatti mostrato interesse per l'ex Borussia Dortmund ma, precisa la testata spagnola, nessuna delle due società stava portando avanti una vera e propria trattativa per il suo acquisto. Alla fine, è stato il Besiktas a sferrare l'attacco decisivo per assicurarsi le prestazioni del calciatore.

