Calciomercato Roma, dalla Polonia: giallorossi irritati dalle parole del ds del Legia Varsavia su Ziolkowski (VIDEO)

16/08/2025 alle 15:02.
jan-ziolkowski-3

La telenovela legata al futuro di Jan Ziolkowski procede e dalla Polonia spuntano nuovi retroscena. Come rivelato dal giornalista Piotr Dumanowski di Eleven Sports, i dirigenti della Roma non hanno gradito le parole del direttore sportivo del Legia Varsavia ("Sabato abbiamo ricevuto un'offerta dalla Roma, che è stata respinta domenica. Vedremo come reagirà la Roma"). Il club giallorosso continua comunque a essere fiducioso ed è convinto che l'affare possa andare in porto nonostante questa frenata.