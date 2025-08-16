Calciomercato Roma, dalla Polonia: giallorossi irritati dalle parole del ds del Legia Varsavia su Ziolkowski (VIDEO)

La telenovela legata al futuro di Jan Ziolkowski procede e dalla Polonia spuntano nuovi retroscena. Come rivelato dal giornalista Piotr Dumanowski di Eleven Sports, i dirigenti della Roma non hanno gradito le parole del direttore sportivo del Legia Varsavia ("Sabato abbiamo ricevuto un'offerta dalla Roma, che è stata respinta domenica. Vedremo come reagirà la Roma"). Il club giallorosso continua comunque a essere fiducioso ed è convinto che l'affare possa andare in porto nonostante questa frenata.

?️ @PDumanowski: Doszły do mnie głosy, że włodarze Romy trochę zdenerwowali się na ten bezpośredni komunikat Michała Żewłakowa ws. Jana Ziółkowskiego. W Rzymie wciąż jest jednak przekonanie, że transfer zostanie dopięty. Program Piłkarski ⤵️ pic.twitter.com/uqz7pCviIO — Meczyki.pl (@Meczykipl) August 11, 2025