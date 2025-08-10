Zewlakow (ds Legia Varsavia): "Abbiamo respinto l'offerta della Roma per Ziolkowski, vedremo come reagiranno"

Il Legia Varsavia rena per Ziolkowski alla Roma. Il direttore sportivo del club polacco Michał Żewłakow ha commentato le voci di mercato ai microfoni di Canal + e la testata online ha riportato le sue dichiarazioni.

"C'erano molte notizie sui media: anche prima della partita a Cipro, alcuni annunciavano che l'accordo era praticamente concluso. Vorrei chiarire una cosa: sabato abbiamo ricevuto un'offerta dalla Roma, che è stata respinta domenica. Vedremo come reagirà la Roma, noi risponderemo".

(www.meczyki.pl)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE