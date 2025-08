Calciomercato Roma, anche il Milan su Hojlund: si attende la decisione del Manchester United sull'apertura al prestito con diritto di riscatto

Rasmus Hojlund potrebbe tornare in Serie A e sulle sue tracce non c'è soltanto la Roma. Come riportato da Gianluca Di Marzio, l'attaccante del Manchester United è nel mirino del Milan in seguito al mancato accordo per Darwin Nunez, pronto a trasferirsi dal Liverpool all'Al-Hilal per 65 milioni di euro tra parte fissa e bonus. I rossoneri hanno nella lista diverse alternative e stanno tenendo d'occhio anche Hojlund, ma adesso si aspetta la decisione dei Red Devils sull'eventuale apertura al prestito con diritto di riscatto.

(gianlucadimarzio.com)

