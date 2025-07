Punto mercato: la Roma si tira fuori per Rios. Fatta per Ferguson e ai dettagli Wesley. Ghilardi tra i nomi vagliati

Tra la prima sgambata stagionale nel ritiro estivo a Trigoria e il calciomercato: la Roma lavora per regalare a Gian Piero Gasperini gli innesti per la stagione all'orizzonte. Dopo Neil El Aynaoui - che arriverà questa sera nella Capitale ed è stato preso per ricoprire il ruolo di mediano basso ma per caratteristiche può giocare anche intermedio -, la Roma chiude per Evan Ferguson: l'attaccante arriverà in prestito con diritto di riscatto dal Brighton. Ci sono alcuni dettagli da sistemare per definire l'operazione tra Roma e Flamengo per Wesley: il terzino destro vuole fortemente unirsi al club giallorosso.

Invece, il club si tira fuori per la corsa a Richard Rios: il centrocampista del Palmeiras non ha mostrato una volontà totale di venire alla Roma e, anche se l'offerta dei giallorossi era superiore alle altre, la Roma stessa ha deciso di interrompere le trattative prima col giocatore che col Palmeiras.

Infine, in difesa è monitorato il profilo di Daniele Ghilardi: il difensore classe 2003 è un giovane che la Roma sta vagliando.