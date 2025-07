LIVE - ROMA-TRASTEVERE 1-0: è di Baldanzi il primo gol stagionale. Gasperini ripete agli attaccanti di non ricevere palla con le spalle alla porta

Prosegue il programma di amichevoli estive per la Roma di Gian Piero Gasperini. I giallorossi scendono in campo oggi pomeriggio alle 18:00 al centro sportivo "Fulvio Bernardini" per un test a Trigoria contro il Trastevere, formazione che milita in Serie D. Grande curiosità per le scelte del tecnico, che per l'occasione schiera Paulo Dybala in posizione di centravanti.

CRONACA

22' -

22' È la volta di Rensch che carica il destro dentro l'area: buona la risposta del portiere in angolo #RomaTrastevere 1-0 #Asroma — laroma24.it (@LAROMA24) July 19, 2025

21' -

21' spunto sull'out di sinistra di Soule' che mette dentro, Dybala lascia per il meglio posizionato Baldanzi, che però sparacchia malamente alto#RomaTrastevere 1-0 #Asroma — laroma24.it (@LAROMA24) July 19, 2025

18' -

18' splendida serpentina in area di Dybala che prova con un tocco rasoterra ma viene contrastato bene al momento del tiro#RomaTrastevere 1-0 #Asroma — laroma24.it (@LAROMA24) July 19, 2025

#Gasperini richiama diverse volte gli attaccanti e il senso del messaggio è: 'non dobbiamo ricevere palla di schiena alla porta avversaria'#RomaTrastevere 1-0 #Asroma — laroma24.it (@LAROMA24) July 19, 2025

14' -

Si cambiano spesso di out Baldanzi e e Soule' #RomaTrastevere 1-0 #Asroma — laroma24.it (@LAROMA24) July 19, 2025

13' - Pressing di Dybala che serve Baldanzi, defilato serve indietro rasoterra Soulé. L'argentino calcia ma viene rimpallato da un difensore avversario.

13' nell'azione in pressione Dybala per Baldanzi che sull'out cross indietro rasoterra per Soule' che a botta sicura viene rimpallato dall'intervento di un difensore avversario#RomaTrastevere 1-0 #ASRoma — laroma24.it (@LAROMA24) July 19, 2025

3' - È di Baldanzi il primo gol della stagione al cross di Angelino per l'accorrente ex Empoli che batte facilmente il portiere del Trastevere.

È di Baldanzi il primo gol della stagione al 3' cross di Angelino per l'accorrente ex Empoli che batte facilmente il portiere del Trastevere #asroma — laroma24.it (@LAROMA24) July 19, 2025

2' - Punizione di Dybala che termina di poco alta.

LE FORMAZIONI

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka ;Rensch, Cristante, Kone, Angelino; Baldanzi, Soulé; Dybala.

A disp.: Zelezny, De Marzi, Boer, Kumbulla, Hermoso, Romano, Reale, Pisilli, Sangaré Traoré, Mannini, Cherubini, El Shaarawy.

All.: Gian Piero Gasperini.

TRASTEVERE: Della Rocca; Lupi, Odisio, Ferretti, Crescenzo; Massimo, Ferrante, Lorussso; Perella, Ferraro, Valenti.

A disp.: Avenia, Giovarruscio, Cianfriglia N., Drisaldi, Martino Coriano, Pietrocarlo, Cianfriglia G., Pacetti, Di Maria, Cassone, Eliseo.

All.: Matteo Longo.