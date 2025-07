LIVE - Calciomercato Roma, dal Brasile: nuova offerta da 28 milioni più 3 di bonus per Rios. Il giocatore vuole conoscere il suo futuro in settimana

La Roma continua a spingere per Richard Rios ed è al lavoro per battere l'agguerrita concorrenza di Nottingham Forest e Benfica, pronte ad arrivare ai 30 milioni di euro chiesti dal Palmeiras. Ecco tutti gli aggiornamenti sulla trattativa in tempo reale.

LIVE

13:00 - Come aggiunto da Alfredo Pedullà, Gasperini ha chiesto Rios ed è la prima scelta per il centrocampo. La richiesta del Palmeiras è di 30 milioni di euro e per convincere il club brasiliano i giallorossi sono chiamati a formulare un'offerta anche da 27 più bonus. Insufficienti, quindi, proposte da 22 o 25 più bonus difficili. C'è anche il forte interesse del Benfica, che ha molti soldi da investire.

12:42 - Come riportato dal giornalista brasiliano Diego Firmino, la Roma ha presentato una nuova offerta per Richard Rios: 28 milioni di euro più 3 di bonus. Al momento il Benfica non ha effettuato alcuna proposta, mentre il Porto è tornato a informarsi senza però effettuare dei passi concreti. Intanto il calciatore punta a conoscere il suo futuro entro questa settimana.