Calciomercato, Benfica vicino all'acquisto di Barrenechea: il centrocampista gioca nello stesso ruolo di Rios

Il Benfica è alla ricerca di rinforzi per il centrocampo e Richard Rios non sembra essere l'unico obiettivo. Come riportato dal giornalista Cesar Luis Merlo, le 'Aquile' sono a un passo dall'acquisto di Enzo Barrenechea. La trattativa con l'Aston Villa è entrata nella fase finale e, in caso di fumata bianca, l'ex calciatore della Juventus firmerà un contratto quinquennale. Da valutare le mosse future del Benfica, dato che Barrenechea ricopre il ruolo di mediano proprio come Rios.

