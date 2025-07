Calciomercato Roma: per Rios il Palmeiras chiede 30 milioni, Benfica pronto all'offerta. Risale El Eynaoui

Il Benfica è pronto a raggiungere la cifra richiesta dal Palmeiras per Rios e in casa Roma risale El Aynaoui. Secondo quanto riferito da Filippo Biafora su X, il club brasiliano ha ricevuto offerte da 30 milioni da Zenit e Nottingham Forest e il Benfica sarebbe pronto a presentare una proposta a quelle cifre, ovvero quella richiesta dal Palmeiras, per di più in tre rate. Per questo per la Roma risale con forza El Aynaoui.

