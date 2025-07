Lens-Standard Liegi 2-2: El Aynaoui in campo per un tempo. L'allenatore Sage: "Se fosse stato vicino alla cessione non avrebbe giocato nemmeno un minuto" (VIDEO)

Seconda amichevole estiva per il Lens, che pareggia 2-2 contro lo Standard Liegi. L'osservato speciale in casa della squadra francese era Neil El Aynaoui, obiettivo di mercato della Roma: i giallorossi hanno l'accordo con il centrocampista, ma c'è ancora distanza tra i due club. Il classe 2001 è partito titolare ed è stato sostituito all'intervallo insieme a tutti i compagni di squadra. Al termine della gara l'allenatore del Lens, Pierre Sage, ha commentato le voci riguardanti la possibile partenza di El Aynaoui: "Se fosse stato vicino alla cessione non avrebbe giocato nemmeno un minuto di questa partita".

?? «Si Neil El Aynaoui avait été en situation de partir, il n’aurait pas joué une minute de ce match face au Standard de Liège.» Pierre Sage sur la situation de Neil El Aynaoui dans ce mercato.#RCLens #mercato pic.twitter.com/9KHbN4YVKF — Timothé Crépin (@T_Crepin) July 12, 2025