Calciomercato Roma, trattativa con il Lens per El Aynaoui: c'è l'accordo con il centrocampista

La Roma continua a spingere per Neil El Aynaoui. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su X, i giallorossi stanno portando avanti la trattativa con il Lens per il centrocampista marocchino classe 2001. Oggi c'è stato un incontro tra i due club, ma, l'operazione si farà solo alle condizioni imposte dalla Roma. Al momento, però, i francesi hanno respinto la prima offerta presentata dai capitolini.

??? AS Roma made new contact club to club with RC Lens today for midfielder Neil El Aynaoui.

AS Roma will only proceed at their conditions after Lens already rejected the initial proposal earlier this week. pic.twitter.com/UlRizM9fXY

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 11, 2025