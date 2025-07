Calciomercato, ufficiale: Riquelme lascia l'Atletico Madrid, è un nuovo giocatore del Betis (COMUNICATO)

Ora è ufficiale: Rodrigo Riquelme è un nuovo giocatore del Betis. L'esterno spagnolo, accostato anche alla Roma nel corso di questa sessione di mercato, lascia l'Atletico Madrid a titolo definitivo per circa 8 milioni di euro per il 50% del cartellino. Il classe 2000 ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030. Ecco il comunicato: "Il Real Betis Balompié e l'Atlético de Madrid hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del giocatore madrileno Rodrigo Riquelme. Rodrigo Riquelme Reche (Madrid, 2/04/2000) si è formato nelle giovanili dell'Atlético de Madrid, dove ha esordito con la prima squadra nella stagione 2018/19. Dopo i fruttuosi prestiti al CD Mirandés, all'AFC Bournemouth e al Girona FC, è tornato all'Atlético Madrid per la stagione 2023/24, dove ha giocato anche in Champions League. Il nuovo acquisto è stato un punto fermo nelle giovanili della nazionale, debuttando anche con la squadra maggiore nel novembre 2023".

(realbetisbalompie.es)

