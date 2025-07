La Roma ha scelto il terzo portiere per la prossima stagione. Si tratta di Radoslaw Zelezny. Come riferito da Filippo Biafora, giornalista de Il Tempo, il portiere ha firmato per 4 anni: "Radoslaw Zelezny ha firmato un contratto di quattro anni con opzione per un altro anno. Il polacco sarà il terzo portiere della Roma".