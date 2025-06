RADOSLAW ZELEZNY: chi è?

LAROMA24.IT (Emanuele Polzella) - Il mercato della Roma inizia ad accendersi e il primo colpo in entrata è Radoslaw Zelezny, portiere classe 2006 preso a parametro zero in seguito al mancato rinnovo con la Juventus. Si tratta di un acquisto in prospettiva per il club giallorosso e il giovane estremo difensore, che ha firmato un contratto quadriennale con opzione di rinnovo per un ulteriore anno, sostituirà il partente Renato Marin, il quale il 1° luglio si unirà al PSG a titolo gratuito.

La carriera

Nato il 6 settembre 2006 a Wrocław (Breslavia, Polonia), Radoslaw Dominik Zelezny inizia a muovere i primi passi nel mondo del calcio nella Wrocław Academy e sin da subito mette in mostra le sue qualità. All'età di 12 anni effettua un periodo di prova alla corte dello Sporting, mentre nell'aprile del 2022 esegue un test per il PSG. Nella stessa estate arriva la chiamata della Juventus, che brucia la concorrenza di Genk e Paris Saint-Germain e lo acquista a titolo definitivo per 100.000 euro dopo averlo visionato a marzo in un provino. Inizialmente viene aggregato alla selezione Under 17 e colleziona 18 presenze, mentre nell'annata successiva esordisce in Primavera. Nella stagione 2024/25 diventa il titolare della formazione di Francesco Magnanelli e disputa 25 partite tra campionato, Coppa Italia e UEFA Youth League, incassando 42 reti e mantenendo la porta inviolata in 4 occasioni. La Juventus non riesce però a trovare l'accordo con l'entourage di Zelezny per il rinnovo di contratto (in scadenza il 30 giugno) e la Roma ne approfitta immediatamente, anticipando l'interesse del Siviglia e acquistandolo a parametro zero.

Le caratteristiche tecniche

Radoslaw Zelezny è dotato di una fisicità imponente e, nonostante abbia soltanto 18 anni, è alto ben 193 centimetri. Si tratta di un portiere reattivo tra i pali, dotato di grande tecnica nella gestione del pallone con i piedi (è mancino). Inoltre è molto forte nelle situazioni di uno contro uno e nelle uscite, ma su questo aspetto può migliorare ulteriormente. È considerato uno dei migliori portieri della Primavera ed è stato spesso soprannominato il "nuovo Wojciech Szczesny" (che ha conosciuto alla Juventus) sia per la nazionalità in comune sia per la struttura fisica: "Il parallelismo con Szczesny è nato perché sono entrambi polacchi - le parole dell'agente Jakub Schlage in un'intervista a Juventusnews24.com -. Sia Radoslaw sia Wojciech sono forti sotto l’aspetto mentale e inoltre si sono trasferiti in un altro paese alla stessa età".

La Roma si è quindi assicurata un talento molto importante ("Zelezny è uno dei giocatori più importanti della nostra agenzia e ha un grande potenziale per affermarsi in Europa") a parametro zero e il piano del club giallorosso è chiaro: nella stagione 2025/26 l'estremo difensore classe 2006 si alternerà tra Primavera e prima squadra, dove alla corte di Gian Piero Gasperini ricoprirà il ruolo di terzo portiere.