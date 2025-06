Calciomercato Roma, preso il portiere classe 2006 Zelezny: operazione a parametro zero

La Roma si muove sul mercato e mette a segno un colpo per il futuro. Come rivelato da Gianluca Di Marzio, la società giallorossa ha preso il portiere classe 2006 Radoslaw Zelezny. L'estremo difensore polacco arriva a parametro zero in seguito alla conclusione della sua esperienza con la Juventus Under 20 e al mancato rinnovo di contratto. In stagione il diciottenne ha giocato 25 partite e ha incassato 42 reti, mantenendo la porta inviolata in 4 occasioni.