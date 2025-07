Gian Piero Gasperini vuole inserire in rosa un altro calciatore offensivo e l'ultima idea del direttore sportivo Frederic Massara arriva dall'Austria. Come riportato dall'edizione odierna del quotidiano, la società giallorossa ha mostrato un timide interesse per Dorgeles Nene: il Salisburgo chiede 20 milioni di euro per l'ala sinistra classe 2002 e sulle sue tracce del calciatore maliano c'è anche il Tottenham.

