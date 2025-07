I tifosi pronti ad abbracciare la Roma. Al Tre Fontane la sfida contro il Cannes

LEGGO (F. BALZANI) - La prima di Wesley, ma anche di Dovbyk. Stasera (ore 18, diretta tv su Dazn) contro il Cannes la Roma è pronta a ricevere l’abbraccio dei suoi tifosi. Saranno circa in 4 mila al Tre Fontane per ammirare da vicino la squadra di Gasp contro la terza squadra della galassia Friedkin. Il tecnico schiererà subito il brasiliano sulla destra e potrà valutare meglio l’ucraino assente nelle prime tre amichevoli. Dovbyk dovrà convincere Gasperini, ma nel frattempo crescono i sondaggi da Inghilterra (il Leeds) e Liga per l’attaccante valutato almeno 35 milioni dalla Roma. In caso di partenza i primi nomi della lista portano a Krstovic del Lecce e Hojlund dello United e c’è da registrare il tentativo di inserimento per Guiu del Chelsea, classe 2006 vicino al Sunderland.

In campo nemmeno oggi ci sarà Dybala. L’argentino sta seguendo un nuovo trattamento per la cicatrice al tendine: lo stop è precauzionale. E caccia è anche Massara che ora sta concentrando le sue attenzioni in Premier. Confermato l’interesse reciproco per Echeverri, ma il Manchester City non sembra disposto a inserire il diritto di riscatto nell’operazione di prestito per portare l’argentino nella capitale. La Roma, invece, vorrebbe assicurarsi la possibilità di riscatto anche a cifre elevate (25 milioni). Si continuerà a trattare col giocatore che ha già espresso il suo gradimento per il giallorosso. La prima alternativa è sempre in Premier e si chiama Fabio Silva in uscita dal Wolverhampton, timido interesse anche per Nene Dorgeles del Salisburgo valutato 20 milioni e nel mirino anche del Tottenham. Ghilardi, infine, ieri ha lasciato il ritiro del Verona e oggi dovrebbe raggiungere Roma in auto dalla Toscana.