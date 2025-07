Calciomercato Roma: sondaggi da Premier e Serie A per Dovbyk. Giallorossi pronti ad ascoltare offerte

Ancora da decifrare il futuro di Artem Dovbyk. Dopo l'interesse del Besiktas, per l'attaccante ucraino spuntano altre pretendenti. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto sul canale youtube di Fabrizio Romano, per il numeo 9 giallorosso sono arrivati sondaggi anche da parte di club di Premier League e di Serie A. La Roma non lo considera incedibile, e di fronte a proposte importanti superiori ai 40 milioni, è pronta ad ascoltare offerte.