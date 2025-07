Calciomercato Roma, si spinge per il prestito di Ferguson: ingaggio interamente pagato dai giallorossi

La Roma è alla ricerca di un nuovo centravanti e il nome più caldo è Evan Ferguson. Come riportato dall'esperto di calciomercato Fabrizio Romano, la società giallorossa sta continuando a lavorare per assicurarsi l'attaccante in prestito, formula a cui ha aperto anche il Brighton. Inoltre i capitolini sono disposti ad occuparsi del pagamento dell'intero ingaggio del calciatore, con il quale sono in corso dei contatti continui.

??? AS Roma keep working on Evan Ferguson deal as Brighton are open to accepting initial loan move.

Salary would be fully covered by Roma with talks underway also on player side. pic.twitter.com/1BGqYmkFl0

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 9, 2025