Calciomercato Roma: contatti continui tra Massara e gli agenti di Wesley, Rios e Ferguson. Nessun avanzamento diretto per El Aynaoui

Il direttore sportivo della Roma, Frederic Massara, è scatenato ed al lavoro per chiudere alcuni colpi in entrata. Secondo quanto riportato dal sito di Gianluca Di Marzio, il ds ha avuto dei contatti continui nelle ultime ore con agenti e intermediari di Wesley, Richard Rios ed Evan Ferguson. Per l'attaccante del Brighton si lavora sulla base del prestito, mentre per i due calciatori sudamericani la proprietà dovrà decidere se fare un investimento importante (circa 25 milioni) per entrambi oppure valutare con calma l'operazione a centrocampo. In quel reparto piace Neil El Aynaoui, ma al momento non ci sono stati avanzamenti diretti per il giocatore del Lens.

(gianlucadimarzio.com)

