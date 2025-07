Calciomercato Roma: El Aynaoui attratto dalla proposta dei giallorossi, il Lens intanto proverà a farlo rinnovare. Chieste informazioni anche al Brighton per Ferguson

Si muove il calciomercato in entrata della Roma. Nelle ultime ore, infatti, il ds Frederic Massara sta cercando di accelerare le trattative per poter regalare a Gian Piero Gasperini qualche rinforzo. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, tra gli obiettivi per il centrocampo c'è Neil El Aynaoui, calciatore marocchino classe 2001 in forza al Lens. Nelle scorse ore i giallorossi avevano formulato un'offerta al club francese che però ha rifiutato e sta cercando di spingere il 24enne a firmare il rinnovo del contratto. L'ex Nancy sarebbe attratto dalla proposta di giocare con la Roma e il club italiano tenterà di far leva proprio su questo. Per l'attacco, invece, si è scaldata la pista che porta ad Evan Ferguson, attaccante irlandese del Brighton. Il classe 2004 era stato proposto alla Roma tramite il suo entourage e, nelle ultime ore Massara ha richiesto informazioni ai Seagulls per capire la fattibilità dell'affare. Previsto un incontro tra le parti nei prossimi giorni.