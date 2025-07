Calciomercato Roma: settimana decisiva per Pubill, l'Almeria vuole 13/15 milioni. Previsti nuovi contatti con il Milan

Il direttore sportivo Frederic Massara è molto attivo sul mercato in entrata e tra i vari nomi seguiti per la fascia destra c'è anche Marc Pubill dell'Almeria. Come riportato da Eleonora Trotta di calciomercato.it, questa sarà la settimana decisiva per il futuro dell'esterno spagnolo. Nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti con il Milan, che apprezza particolarmente il giocatore. L'Almeria valuta il classe 2003, offerto anche ai giallorossi, circa 13/15 milioni di euro.

#Pubill, settimana decisiva per l'esterno dell'#Almeria. Nelle prossime ore ci saranno nuovi contatti con il #Milan, che apprezza molto il giocatore, offerto anche alla #Roma. Costa circa 13-15 milioni #calciomercato@calciomercatoit — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) July 7, 2025