Ritorno di fiamma per Marc Pubill dell'Almeria, già cercato nella scorsa stagione dal club giallorosso. Secondo le informazioni del sito di calciomercato, Roma e Milan sono interessate al terzino destro classe 2003 dell'Almeria che ha il contratto in scadenza nel 2029. Il club giallorosso si è mosso nei giorni scorsi per Pubill ma tutto dipenderà dall'operazione con il Flamengo per Wesley.

(gianlucadimarzio.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE