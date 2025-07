Calciomercato Roma, sempre più vicino El Aynaoui: principio di accordo con il giocatore e distanza ridotta con il Lens

La Roma vuole rinforzare il centrocampo e, parallelamente alla trattativa per Richard Rios, sta lavorando fortemente su Neil El Aynaoui del Lens. Come riportato da Matteo Moretto, la società giallorossa ha un principio di accordo con il calciatore marocchino per un contratto fino al 30 giugno 2030. La distanza tra i due club si è ridotta in seguito alla nuova proposta dei capitolini da 22 milioni di euro più 3 di bonus senza l'inserimento di una percentuale sulla futura rivendita. L'affare non è ancora alle battute finali, ma le parti si sono avvicinate moltissimo e la trattativa prosegue in modo positivo.