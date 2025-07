Calciomercato Roma, offerta scritta per Rios: 'no' del Palmeiras

Nuovi aggiornamenti sulla situazione Richard Rios, tra i giocatori individuati dalla Roma per rinforzare il centrocampo a disposizione di Gian Piero Gasperini. Secondo il giornalista de 'Il Tempo' Filippo Biafora, il club giallorosso ha presentato in forma scritta l'offerta per il colombiano e il Palmeiras l'ha rifiutata: per acquistarlo serve uno sforzo ulteriore.

Per quanto riguarda Evan Ferguson: c'è il sì dell'attaccante al trasferimento nella Capitale e ora la trattativa entra nel vivo con il Brighton, club che ne detiene il cartellino.