Calciomercato Roma: Ferguson ha scelto i giallorossi. Da stabilire la cifra del riscatto

Evan Ferguson viaggia verso la Roma. Come scrive Gianluca Di Marzio, infatti, l'attaccante del Brighton ha scelto la destinazione giallorossa. Il giocatore arriverà in prestito. L'ultimo nodo da sciogliere con il club inglese, è quello relativo alla cifra del diritto di riscatto. Ma presto Gasperini avrà un nuovo attaccante da affiancare a Dovbyk.

La conferma arriva anche da Fabrizio Romano. La trattativa è alle battute finali: previsti presto nuovi contatti tra le parti.

Evan Ferguson and AS Roma, deal on… with more talks expected soon. ??⤵️ https://t.co/6tESzwDsI7

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 10, 2025