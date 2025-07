Calciomercato Roma: l'Atalanta valuta anche Ferguson per sostituire Retegui

Tra i profili cercati dalla Roma per rinforzare l'attacco c'è Evan Ferguson del Brighton. Secondo le informazioni del giornalista Gianluca Di Marzio, con l'addio di Mateo Retegui verso l'Arabia Saudita l'Atalanta ha individuato tre possibili nomi per sostituire il centravanti ex Genoa: proprio Ferguson, Lorenzo Lucca dell'Udinese e Georges Mikautadze del Lione.

