Calciomercato Roma, la nota del Flamengo: "Nessun interesse o necessità di vendere, i giocatori andranno via soltanto alle nostre cifre" (COMUNICATO)

La Roma è alla ricerca di un nuovo terzino destro e l'obiettivo principale è Wesley del Flamengo. I giallorossi hanno presentato un'offerta da 20 milioni di euro, ma i rossoneri ne chiedono circa 30. Intanto la società brasiliano ha diramato una nota ufficiale in cui fa chiarezza sulle voci di mercato riguardanti i propri calciatori, lanciando un messaggio anche alla Roma. Ecco il comunicato: "Durante il periodo della finestra estiva di calciomercato è naturale che si verifichino frequentemente proposte e sondaggi sia per la vendita sia per l'acquisto di giocatori. Questo, però, non significa che il club stia cedendo i suoi giocatori. Il Flamengo chiarisce che prende in considerazione solo le trattative che sono in linea con i suoi interessi sportivi, strategici e finanziari, oltre a tenere conto dei desideri dei suoi giocatori. Il club sottolinea inoltre che, al momento, non ha alcun interesse o necessità di vendere i giocatori in rosa. Qualsiasi mossa in questa direzione avverrà solo in caso di offerte in linea con le richieste del club e non a causa di pressioni da parte di agenti e intermediari. Le speculazioni irresponsabili, spesso alimentate da terzi, non fanno altro che disinformare la stampa, confondere i tifosi e creare inutile rumore nell'ambiente calcistico. Il Flamengo rimane concentrato sui suoi obiettivi per la stagione, con una squadra di valore, competitiva e impegnata nel conquistare titoli".

