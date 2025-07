Calciomercato Roma: previsti nuovi contatti con il Flamengo per Wesley. I giallorossi contano di avanzare in settimana

La Roma guarda in Brasile e il primo obiettivo per la fascia destra resta Wesley. Secondo quanto riportato dal giornalista Francesco Guerrieri di calciomercato.com, il club giallorosso rappresenta la prima scelta per il terzino destro del Flamengo e il calciatore ha respinto ogni approccio proveniente da altre società. I rossoneri però continuano a chiedere 30 milioni di euro e nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti tra la Roma e il Flamengo per sbloccare la situazione.

La #Roma è la prima scelta di #Wesley e Richard #Rios ?? • Entrambi i giocatori hanno respinto ogni approccio da club stranieri

• Flamengo e Palmeiras non scendono sotto la richiesta di 30M

• Nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti tra club#calciomercato pic.twitter.com/xMWjl95Zi2 — Francesco Guerrieri (@francGuerrieri) July 14, 2025

Come aggiunto da Gianluigi Longari di Sportitalia, la Roma conta di avanzare in settimana per Wesley. La società giallorossa ha già un accordo di massima con il calciatore, il quale è il primo obiettivo di Gasperini per la fascia destra.